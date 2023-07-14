Аренда жилья: три полезных совета, как избежать ловушек мошенников — Finance.ua
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Аренда жилья: три полезных совета, как избежать ловушек мошенников

Личные финансы
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Аренда жилья: три полезных совета, как избежать ловушек мошенников
Аренда жилья: три полезных совета, как избежать ловушек мошенников
Эксперты Юридического справочника ВПЛ рассказали, как безопасно арендовать жилье и избежать при этом материальных потерь и стрессов.

1. Проверяйте документы на жилье

Если вы нашли жилье, которое вам подходит, обязательно проверьте документы на него, особенно если цена аренды слишком низкая. В этом случае могут быть сразу несколько «подводных камней»
  • квартира (дом) сдается без согласия собственника;
  • такое жилье принадлежит другим лицам;
  • жилье находится в ипотеке;
  • правоустанавливающие документы оформлены ненадлежащим образом или отсутствуют.
При этом документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:
  • выписка из единого реестра недвижимого имущества;
  • свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;
  • договор купли-продажи / дарения и т. д. Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.
Обратите внимание! С 4 декабря 2022 г. восстановлен доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество. По ссылке можно проверить, кто собственник квартиры и нет ли на квартире обременений (стоимость услуги 30 грн + банковская комиссия).

2. Настаивайте на заключении договора аренды

Согласно ст. 811 Гражданского кодекса Украины, договор найма жилья заключается в письменной форме. При этом закон не требует нотариального заверения договора аренды жилья, оно может осуществляться по желанию сторон.
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Если жилье имеет несколько собственников — каждый совладелец лично подписывает договор аренды или выдает другому владельцу нотариальную доверенность на распоряжение общим имуществом.
Если жилье приобретено в браке — необходимо согласие второго супруга на сдачу его в аренду.

3. Правильно оформите договор аренды квартиры

В договоре обязательно должно быть указано:
  • ФИО и адреса сторон (можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием);
  • объект аренды (квартира, комната, жилой дом);
  • дату заключения договора и срок, на который он заключается;
  • способ продления действия договора (например: договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор или другой вариант) и его прекращения;
  • размер и порядок оплаты: рекомендуется подробно прописать, каким образом будет производиться оплата: на банковский счет или наличными. В случае оплаты безналично — храните выписки или квитанции, оплачивая наличными — составьте приложение к договору или акт-приема передачи произвольной формы или расписку;
  • порядок оплаты коммунальных платежей: кто и в какие сроки их оплачивает;
  • вопросы страхового депозита и его возврата.

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Страховой депозит — это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду «в счет последнего месяца». Для арендодателя он гарантирует целостность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде с этого депозита удержат стоимость причиненного ущерба. С него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи.
Помните об акте приема-передачи! В акте подробно опишите, в каком состоянии на момент сдачи находится квартира, какие в ней находятся вещи и как они выглядят. Должным образом оформленный договор аренды будет иметь преимущества как для арендатора, так и для арендодателя:
  • договор закрепит четкие условия аренды (срок аренды, состояние арендуемого жилья, размер арендной платы, порядок прекращения договора);
  • а для арендатора — предоставит возможность претендовать на получение налоговой скидки на аренду жилья или субсидии по месту фактического проживания.
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По материалам:
Finance.ua
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