Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика) Сегодня 16:00 — Недвижимость

Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика)

Украинский маркетплейс DIM.RIA представил обновленный отчет собственного аналитического центра за июнь 2023 года. В исследовании проанализированы колебания цены и предложения по аренде.

Сравнивая июнь этого и прошлого года, в Киеве на 48% меньше предложений по аренде жилья. А вот на Львовщине и Закарпатье наоборот — на 33% и 39% больше соответственно.

Цены

По состоянию на конец июня 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 17 383 грн, что на 38% больше, чем в прошлом году. А если сравнивать с прошлым месяцем, то за это время тоже выросла цена — на 6%.

Во Львовской области средняя цена аренды однокомнатной квартиры — 14 541 грн. Интересно, что по сравнению с маем в июне цена упала на 6%. Но по сравнению с июнем прошлого года фиксируется рост цены на 21%.

По стоимости аренды однокомнатной квартиры в соответствии с районами столицы, самая низкая средняя цена в Деснянском районе — 7 337 грн и Святошинском — 12 927 грн.

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