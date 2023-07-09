Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика) — Finance.ua
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Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика)

Недвижимость
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Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика)
Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика)
Украинский маркетплейс DIM.RIA представил обновленный отчет собственного аналитического центра за июнь 2023 года. В исследовании проанализированы колебания цены и предложения по аренде.
Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика)
Сравнивая июнь этого и прошлого года, в Киеве на 48% меньше предложений по аренде жилья. А вот на Львовщине и Закарпатье наоборот — на 33% и 39% больше соответственно.
Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика)
Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика)
Цены
По состоянию на конец июня 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 17 383 грн, что на 38% больше, чем в прошлом году. А если сравнивать с прошлым месяцем, то за это время тоже выросла цена — на 6%.
Во Львовской области средняя цена аренды однокомнатной квартиры — 14 541 грн. Интересно, что по сравнению с маем в июне цена упала на 6%. Но по сравнению с июнем прошлого года фиксируется рост цены на 21%.
Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика)
По стоимости аренды однокомнатной квартиры в соответствии с районами столицы, самая низкая средняя цена в Деснянском районе — 7 337 грн и Святошинском — 12 927 грн.
Как изменились цены на аренду квартир по Украине (инфографика)
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По материалам:
Finance.ua
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