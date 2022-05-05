Аренда жилья: какие схемы используют мошенники — Finance.ua

Аренда жилья: какие схемы используют мошенники

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Российское вторжение и вынужденное переселение из горячих точек активизировало аферистов на рынке недвижимости. Какие схемы используют мошенники и как от них обезопасить имущество и финансы, рассказала Mind лидер команды идеального контента в «OLX Недвижимость» Юлия Ковбаса.

В общей сложности с начала войны с россией в категории «OLX Недвижимость» мы деактивировали 7% объявлений с нарушениями от общего количества контента. Из них 654 публикации с подозрением в мошенничестве. При этом общая динамика нарушений в разделе не стала значительно больше — в настоящее время случаи мошенничества составляют около 1% всех объявлений.

Как мошенники используют предоплату?

Основная мошенническая схема — предоплата за жилье. Как бы странно это ни звучало, однако классическая схема с предоплатой все еще популярна среди мошенников.

Классическая схема с предоплатой за жилье выглядит так: мошенники сознательно ставят соблазнительно низкую цену, чтобы заинтересовать того, кто ищет жилье. Поймав жертву на крючок, переводят общение в сторонние мессенджеры, где и требуют аванс.

Среди причин может быть право просмотра квартиры, предварительное бронирование или гарантия заезда. Важно помнить, что добросовестные арендодатели просят оплату при подписании договора аренды и передачи ключей.

Спекуляция с ценой аренды

Поскольку в некоторых регионах резко вырос спрос и потребность в съемном жилье, отдельные арендаторы решили воспользоваться ситуацией и в несколько раз увеличили стоимость аренды за месяц.

Наибольшее количество спекулятивных объявлений команда идеального контента фиксировала в начале войны. Так, в марте мы удалили около 650 таких предложений.

В частности, учитывая, что в условиях военного положения спекуляция строго карается законом и приравнивается к мародерству, такие объявления в компании мы направляем правоохранителям.

Предложение аренды чужого жилья

В список наиболее распространенных мошеннических схем на рынке недвижимости также можно добавить предложение арендовать чужое жилье.

«Арендатор» сам оформляет посуточную аренду на квартиру на несколько дней, фотографирует жилье и публикует в интернете объявления о сдаче его на длительный срок. Найдя клиентов, аферист показывает им будто бы свое жилье, берет деньги за первый и последний месяц аренды, а иногда и залог. После этого псевдоарендатор исчезает, а новые жители вскоре сталкиваются с настоящими хозяевами, которые не знали об их существовании.

Чтобы не дать себя обмануть, всегда спрашивайте у арендодателя документы о собственности на жилье и проверяйте их достоверность на портале «Дія» или в Опендатаботе (они предоставляют информацию о недвижимом имуществе из закрытых в военный период реестров).

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