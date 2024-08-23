Аренда дешевеет второй месяц подряд: где в Украине дороже и дешевле всего снять жилье — Finance.ua

Аренда дешевеет второй месяц подряд: где в Украине дороже и дешевле всего снять жилье Сегодня 14:21 — Недвижимость

Аренда дешевеет второй месяц подряд: где в Украине дороже и дешевле всего снять жилье

В июле 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры составила 6916 гривен. За последние два месяца цены свалились на 0,4%, но с начала года аренда подорожала на 4,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Самая дорогая аренда

На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область, хотя аренда упала на 7,1% до 11 738 гривен.

Львовщина на втором месте. Стоимость аренды с начала года упала на 7,4% - до 10 918 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 36,6%, до 9830 гривен.

В Киеве аренда с начала года подорожала на 4,2% до 9093 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Самая дешевая аренда

Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины.

Самые низкие цены в прифронтовых регионах — Херсонской (2831 гривна), Сумской (3289 гривен) и Николаевской (3532 гривні) областях.

Справка Finance.ua:

народный депутат, член комитета по правам человека Сергей Козырь заявляет, что рынок аренды жилья в Украине остается нерегулируемым, ведь многие владельцы жилья не хотят официально декларировать доходы от аренды, уклоняясь от налогообложения. Поэтому в Украине хотят ввести изменения, чтобы усилить ответственность за налоговые нарушения и создать условия, которые бы стимулировали владельцев легализовать аренду;

по данным M2bomber, в августе 2024 года медианная арендная плата в столице составляет 13 974 грн. за однокомнатную квартиру, 19 638 грн. за двухкомнатную и 26 613 грн. за трехкомнатную квартиру.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.