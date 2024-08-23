Аренда дешевеет второй месяц подряд: где в Украине дороже и дешевле всего снять жилье — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аренда дешевеет второй месяц подряд: где в Украине дороже и дешевле всего снять жилье

Недвижимость
93
Аренда дешевеет второй месяц подряд: где в Украине дороже и дешевле всего снять жилье
Аренда дешевеет второй месяц подряд: где в Украине дороже и дешевле всего снять жилье
В июле 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры составила 6916 гривен. За последние два месяца цены свалились на 0,4%, но с начала года аренда подорожала на 4,7%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Самая дорогая аренда

На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область, хотя аренда упала на 7,1% до 11 738 гривен.
Львовщина на втором месте. Стоимость аренды с начала года упала на 7,4% - до 10 918 гривен.
Место для вашей рекламы
На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 36,6%, до 9830 гривен.
В Киеве аренда с начала года подорожала на 4,2% до 9093 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Самая дешевая аренда

Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины.
Самые низкие цены в прифронтовых регионах — Херсонской (2831 гривна), Сумской (3289 гривен) и Николаевской (3532 гривні) областях.

Справка Finance.ua:

  • народный депутат, член комитета по правам человека Сергей Козырь заявляет, что рынок аренды жилья в Украине остается нерегулируемым, ведь многие владельцы жилья не хотят официально декларировать доходы от аренды, уклоняясь от налогообложения. Поэтому в Украине хотят ввести изменения, чтобы усилить ответственность за налоговые нарушения и создать условия, которые бы стимулировали владельцев легализовать аренду;
  • по данным M2bomber, в августе 2024 года медианная арендная плата в столице составляет 13 974 грн. за однокомнатную квартиру, 19 638 грн. за двухкомнатную и 26 613 грн. за трехкомнатную квартиру.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.