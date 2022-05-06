ArcelorMittal остановила крупный инвестпроект в Украине — Finance.ua
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ArcelorMittal остановила крупный инвестпроект в Украине

Сегодня 21:37Фондовый рынок
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ArcelorMittal остановила крупный инвестпроект в УкраинеArcelorMittal остановила крупный инвестпроект в Украине
Горно-металлургическая корпорация ArcelorMittal решила остановить крупный инвестпроект в Кривом Роге.
«Проект фабрики окатывания в Украине временно прекращен», — говорится в квартальном отчете компании.
В отчете за I кв. 2022 уточняется, что ввод в эксплуатацию нового объекта на АрселорМиттал Кривой Рог был запланирован на конец 2023 года, но сейчас эти сроки пересматриваются.
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Мощности фабрики должны были составить 5 млн тонн окатышей. Она должна была заменить две существующие аглофабрики.
Объем инвестиций в проект оценивался в $250 млн.
В октябре 2020 г. на АрселорМиттал Кривой Рог состоялась церемония закладки первого камня строительства новой фабрики окатывания.
По материалам: НВ
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