ArcelorMittal Кривой Рог возобновит работу — Finance.ua

ArcelorMittal Кривой Рог возобновит работу

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ArcelorMittal

Председатель правления ArcelorMittal Лакшми Миттал и гендиректор компании Адитья Миттал обратились к работникам Криворожского горно-металлургического комбината и сообщили о намерении возобновить производство.

В письме указывается, что на украинское предприятие вернулся его гендиректор Мауро Лонгобардо.

Митталы сообщили, что на прошлой неделе украинское правительство попросило рассмотреть возможность запуска производства, и после оценки ситуации было принято решение о частичном запуске предприятия.

«Мы начнем с возвращения к производству доменной печи № 6: работа уже начата, и ожидается, что печь снова заработает до 11 апреля», — объясняется в заявлении.

Напомним, 3 марта ArcelorMittal объявила о решении приостановить производство стали в Кривом Роге, чтобы обеспечить безопасность людей и активов.

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