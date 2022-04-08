ArcelorMittal Кривой Рог возобновит работу — Finance.ua
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ArcelorMittal Кривой Рог возобновит работу

Сегодня 10:32Фондовый рынок
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ArcelorMittalArcelorMittal
Председатель правления ArcelorMittal Лакшми Миттал и гендиректор компании Адитья Миттал обратились к работникам Криворожского горно-металлургического комбината и сообщили о намерении возобновить производство.
В письме указывается, что на украинское предприятие вернулся его гендиректор Мауро Лонгобардо.
Митталы сообщили, что на прошлой неделе украинское правительство попросило рассмотреть возможность запуска производства, и после оценки ситуации было принято решение о частичном запуске предприятия.
«Мы начнем с возвращения к производству доменной печи № 6: работа уже начата, и ожидается, что печь снова заработает до 11 апреля», — объясняется в заявлении.
Напомним, 3 марта ArcelorMittal объявила о решении приостановить производство стали в Кривом Роге, чтобы обеспечить безопасность людей и активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Інтерфакс-Україна
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