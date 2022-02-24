"ArcelorMittal Кривой Рог" сократит производство до минимума и остановит шахты — Finance.ua

Команда «ArcelorMittal Кривой Рог» работает над сокращением производства до технического минимума и остановит производство на шахтах.
Об этом сообщила ArcelorMittal на своей странице в Twitter.
«ArcelorMittal глубоко обеспокоен событиями в Украине и их возможным влиянием на наших коллег в стране. Нашим приоритетом являются наши люди, и мы разработали планы, чтобы помочь им оставаться в безопасности», — отмечается в сообщении компании.
«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог» и рядом малых компаний, в частности, ПАО «ArcelorMittal Берислав».