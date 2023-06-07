"ArcelorMittal Кривой Рог" приостановил выплавку стали для снижения потребления воды в критических условиях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

"ArcelorMittal Кривой Рог" приостановил выплавку стали для снижения потребления воды в критических условиях

Фондовый рынок
29
Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропетровская обл.) из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС приостановил выплавку стали, чтобы снизить потребление воды в критических условиях.
«Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС агрессором „ArcelorMittal Кривой Рог“ ограничил потребление воды и поставил на паузу ряд процессов металлургического производства. Работа фактически всего охлаждаемого водой оборудования временно приостановлена. Так предприятие сохранит производственные агрегаты и снизит объемы потребления воды до нормализации ситуации», — сообщается в информации АМКР.
При этом уточняется, что предприятие приостановит выплавку стали и производство проката. В работе останутся только доменное и коксохимическое производство, а также ГОК.
«Логистическо-сырьевая цепь компании работает стабильно, и удовлетворенность клиентов является нашим неизменным приоритетом. Все заказы будут выполнены в полном объеме, чтобы избежать каких-либо неудобств для них», — отмечается в информации компании.
Как быстро предприятие сможет вернуться к нормальному режиму работы, будет понятно в ближайшие 3−4 дня после анализа глубины падения уровня воды в Каховском водохранилище, добавляют на предприятии.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.