"ArcelorMittal Кривой Рог" приостановил выплавку стали для снижения потребления воды в критических условиях — Finance.ua

"ArcelorMittal Кривой Рог" приостановил выплавку стали для снижения потребления воды в критических условиях Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропетровская обл.) из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС приостановил выплавку стали, чтобы снизить потребление воды в критических условиях.

«Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС агрессором „ArcelorMittal Кривой Рог“ ограничил потребление воды и поставил на паузу ряд процессов металлургического производства. Работа фактически всего охлаждаемого водой оборудования временно приостановлена. Так предприятие сохранит производственные агрегаты и снизит объемы потребления воды до нормализации ситуации», — сообщается в информации АМКР.

При этом уточняется, что предприятие приостановит выплавку стали и производство проката. В работе останутся только доменное и коксохимическое производство, а также ГОК.

«Логистическо-сырьевая цепь компании работает стабильно, и удовлетворенность клиентов является нашим неизменным приоритетом. Все заказы будут выполнены в полном объеме, чтобы избежать каких-либо неудобств для них», — отмечается в информации компании.

Как быстро предприятие сможет вернуться к нормальному режиму работы, будет понятно в ближайшие 3−4 дня после анализа глубины падения уровня воды в Каховском водохранилище, добавляют на предприятии.

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