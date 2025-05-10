Аптеки получили более 1,8 млн грн штрафов за завышение цен — Finance.ua
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Аптеки получили более 1,8 млн грн штрафов за завышение цен

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Аптеки получили более 1,8 млн грн штрафов за завышение цен
Аптеки получили более 1,8 млн грн штрафов за завышение цен
После возобновления контроля за ценами на лекарственные средства проведено 776 проверок и применено к нарушителям административно-хозяйственные санкции на сумму 1,8 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сколько штрафов получили нарушители

Также, на должностных лиц субъектов хозяйствования наложены административные штрафы на сумму 163,7 тыс. гривен.
Итого с начала года служба получила более 1200 обращений от граждан о продаже лекарственных средств по завышенным ценам.
Больше всего жалуются жители таких областей:
  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Ивано-Франковской;
  • Львовской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской области;
  • города Киева.
«Каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы в случае выявления случаев продажи лекарственных средств по завышенным ценам», — отмечают представители службы.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Finance.ua
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