Аптеки получили более 1,8 млн грн штрафов за завышение цен Сегодня 18:25

Аптеки получили более 1,8 млн грн штрафов за завышение цен

После возобновления контроля за ценами на лекарственные средства проведено 776 проверок и применено к нарушителям административно-хозяйственные санкции на сумму 1,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сколько штрафов получили нарушители

Также, на должностных лиц субъектов хозяйствования наложены административные штрафы на сумму 163,7 тыс. гривен.

Итого с начала года служба получила более 1200 обращений от граждан о продаже лекарственных средств по завышенным ценам.

Больше всего жалуются жители таких областей:

Днепропетровской;

Харьковской;

Полтавской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Хмельницкой;

Черкасской области;

города Киева.

«Каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы в случае выявления случаев продажи лекарственных средств по завышенным ценам», — отмечают представители службы.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

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