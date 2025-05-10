Аптеки получили более 1,8 млн грн штрафов за завышение цен — Finance.ua

Аптеки получили более 1,8 млн грн штрафов за завышение цен
После возобновления контроля за ценами на лекарственные средства проведено 776 проверок и применено к нарушителям административно-хозяйственные санкции на сумму 1,8 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Сколько штрафов получили нарушители
Также, на должностных лиц субъектов хозяйствования наложены административные штрафы на сумму 163,7 тыс. гривен.
Итого с начала года служба получила более 1200 обращений от граждан о продаже лекарственных средств по завышенным ценам.
Больше всего жалуются жители таких областей:
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Ивано-Франковской;
- Львовской;
- Хмельницкой;
- Черкасской области;
- города Киева.
«Каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы в случае выявления случаев продажи лекарственных средств по завышенным ценам», — отмечают представители службы.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
Поделиться новостью