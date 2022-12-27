Apple запретила российским операторам адаптировать новые iPhone под свою связь — Finance.ua

Apple запретила российским операторам адаптировать новые iPhone под свою связь
российские операторы мобильной связи не смогли договориться с компанией Apple после того, как она покинула рынок рф, и не смогут адаптировать новые смартфоны для потребителей в россии.
Об этом сообщается в Telegram-канале российского издания «КоммерсантЪ».
Компания Apple запретила адаптировать смартфоны iPhone 14 под сети операторов связи в россии. Речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi в своих сетях, которые компания ограничила для россиян.
«Эти функции улучшают качество связи, кроме того, на звонки через VoLTE в крупных городах россии приходится более 60% голосового трафика. Также для россиян, пользующихся iPhone 14, недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки», — уточнило издание.
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