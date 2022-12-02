Apple заплатит 50 млн долларов за бракованные клавиатуры-"бабочки" в MacBook — Finance.ua

Apple заплатит 50 млн долларов за бракованные клавиатуры-"бабочки" в MacBook Сегодня 01:21 — Технологии&Авто

Apple заплатит 50 млн долларов за бракованные клавиатуры-"бабочки" в MacBook

В 2018 году против компании Apple был подан коллективный иск от пользователей из Калифорнии, Флориды, Мичигана, Нью-Йорка и других штатов.

Пользователи были недовольны клавиатурой-«бабочкой», которую Apple использовала в своих ноутбуках с 2015 по 2019 годы. В иске утверждалось, что Apple утаила дефект от потребителей, чтобы продолжать продавать устройства.

Огромное количество клиентов столкнулось с залипающими клавишами. Проблема заключалась в том, что пыль, грязь и другие частицы попадали в механизм, тем самым нарушая его работу. Как результат — залипание, а иногда и полная поломка механизма.

В ходе судебного разбирательства Apple согласилась выплатить компенсацию, а сейчас получила досрочное одобрение судьи на выплату со стороны компании 50 млн долларов.

Из $50 млн $13,6 пойдут на адвокатов, $2 — на судебные издержки, $1,4 — на административные издержки, а остальные будут распределены среди истцов. Размер выплаты будет зависеть от количества произведенных ремонтов.

iLenta По материалам:

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