Apple заплатит 50 млн долларов за бракованные клавиатуры-"бабочки" в MacBook — Finance.ua
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Apple заплатит 50 млн долларов за бракованные клавиатуры-"бабочки" в MacBook

Технологии&Авто
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Apple заплатит 50 млн долларов за бракованные клавиатуры-"бабочки" в MacBook
Apple заплатит 50 млн долларов за бракованные клавиатуры-"бабочки" в MacBook
В 2018 году против компании Apple был подан коллективный иск от пользователей из Калифорнии, Флориды, Мичигана, Нью-Йорка и других штатов.
Пользователи были недовольны клавиатурой-«бабочкой», которую Apple использовала в своих ноутбуках с 2015 по 2019 годы. В иске утверждалось, что Apple утаила дефект от потребителей, чтобы продолжать продавать устройства.
Apple заплатит 50 млн долларов за бракованные клавиатуры-"бабочки" в MacBook
Огромное количество клиентов столкнулось с залипающими клавишами. Проблема заключалась в том, что пыль, грязь и другие частицы попадали в механизм, тем самым нарушая его работу. Как результат — залипание, а иногда и полная поломка механизма.
В ходе судебного разбирательства Apple согласилась выплатить компенсацию, а сейчас получила досрочное одобрение судьи на выплату со стороны компании 50 млн долларов.
Из $50 млн $13,6 пойдут на адвокатов, $2 — на судебные издержки, $1,4 — на административные издержки, а остальные будут распределены среди истцов. Размер выплаты будет зависеть от количества произведенных ремонтов.
По материалам:
iLenta
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