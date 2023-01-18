Apple запатентовала защитное покрытие для складного дисплея — Finance.ua
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Apple запатентовала защитное покрытие для складного дисплея

Технологии&Авто
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Apple запатентовала защитное покрытие для складного дисплея
Apple запатентовала защитное покрытие для складного дисплея
Управление патентов и товарных знаков США (UPSTO) опубликовало на своем сайте заявку от компании Apple, которая описывает специальное покрытие для защиты экранов складных устройств. Это может означать доказательство старых слухов.
Изобретение поможет преодолеть проблему быстрого износа экранов в складывающихся гаджетах. Многие пользователи из-за этого отказываются от покупки таких устройств, предпочитая классический формфактор моноблока.

Что известно

Патент предлагает наносить на экран смартфона особую пленку толщиной всего 200 микрометров. Покрытие будет изготавливаться из нескольких слоев и защищать экран от повреждений при складывании. Благодаря такому покрытию на экране складного смартфона или планшета не должны появляться трещины и складки.
Когда можно ожидать от Apple смартфон с экраном, способным складываться, не ясно.
Изображение из&nbsp;патента Apple демонстрирует схему изобретения&nbsp;/ Фото patentlyapple
Изображение из патента Apple демонстрирует схему изобретения / Фото patentlyapple
Apple, по многочисленным слухам, работает над своим первым складным устройством уже несколько лет. При этом, как ожидается, поначалу компания выпустит не смартфон, а гибкий планшетный ноутбук. Такая необычная модель MacBook будет оснащена 20-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 4K или выше. Для физической клавиатуры места не нашлось — она будет программной и будет появляться по необходимости на самом экране.
По материалам:
Телеканал 24
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