Apple запатентовала «подводный» режим использования iPhone — Finance.ua
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Apple запатентовала «подводный» режим использования iPhone

Технологии&Авто
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Apple запатентовала «подводный» режим использования iPhone
Apple запатентовала «подводный» режим использования iPhone
В сети появились патентные изображения и описание подводного режима работы iOS, еще не анонсированного компанией. Похоже, Apple предполагает, что некоторые владельцы iPhone захотят использовать его под водой как камеру, а также порисовать или посмотреть презентацию в таких необычных условиях.
Apple запатентовала «подводный» режим использования iPhone
Согласно патенту, «сухопутная» версия iOS не подходит для подводного использования: методы перемещения по интерфейсу и анимации перехода «громоздки и неэффективны». Судя по иллюстрации, в режиме дайвинга предполагается переход на упрощенный дизайн прошивки, с помощью которого можно быстро открыть подводные функции.
«[Он] предоставляет электронным устройствам более быстрые и более эффективные методы доступа к подводным пользовательским интерфейсам и интерфейсам для взаимодействия с электронным устройством, когда оно находится под водой», — говорится в патенте.
Среди «подводных» функций в Apple выделяют решения для рисования и работы с презентациями (например, в Keynote).
Apple запатентовала «подводный» режим использования iPhone
Еще одна иллюстрация также показывает приложение камеры с упрощенным интерфейсом. Главным аргументом его внедрения в компании называют то, что смартфоны изготавливаются водонепроницаемыми, поэтому пользователи используют их во время занятий в воде или в других действиях, которые «приводят к контакту с водой».
Когда именно новшество появится в iOS (и появится ли вообще), не известно.
По материалам:
iTechua
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