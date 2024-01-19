Apple запатентовала «подводный» режим использования iPhone — Finance.ua

Apple запатентовала «подводный» режим использования iPhone Сегодня 03:36 — Технологии&Авто

Apple запатентовала «подводный» режим использования iPhone

В сети появились патентные изображения и описание подводного режима работы iOS, еще не анонсированного компанией. Похоже, Apple предполагает, что некоторые владельцы iPhone захотят использовать его под водой как камеру, а также порисовать или посмотреть презентацию в таких необычных условиях.

Согласно патенту, «сухопутная» версия iOS не подходит для подводного использования: методы перемещения по интерфейсу и анимации перехода «громоздки и неэффективны». Судя по иллюстрации, в режиме дайвинга предполагается переход на упрощенный дизайн прошивки, с помощью которого можно быстро открыть подводные функции.

«[Он] предоставляет электронным устройствам более быстрые и более эффективные методы доступа к подводным пользовательским интерфейсам и интерфейсам для взаимодействия с электронным устройством, когда оно находится под водой», — говорится в патенте.

Среди «подводных» функций в Apple выделяют решения для рисования и работы с презентациями (например, в Keynote).

Еще одна иллюстрация также показывает приложение камеры с упрощенным интерфейсом. Главным аргументом его внедрения в компании называют то, что смартфоны изготавливаются водонепроницаемыми, поэтому пользователи используют их во время занятий в воде или в других действиях, которые «приводят к контакту с водой».

Когда именно новшество появится в iOS (и появится ли вообще), не известно.

iTechua По материалам:

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