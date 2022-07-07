Apple запатентовала новую технологию — Finance.ua

Apple запатентовала новую технологию Сегодня 03:41 — Фондовый рынок

Apple запатентовала новую технологию, которая может упростить использование iPhone под дождем. Конечно, смартфоны и сейчас могут выдержать влажность отчасти, но печатать на мокром дисплее или мокрыми пальцами нелегко.

Apple хочет, чтобы экран iPhone адаптировался к влаге. Ошибочные нажатия на дисплей, создаваемые жидкостью, будут обнаружены с помощью технологии и устранены. Также могут изменяться элементы управления на экране: кнопки станут больше, а расстояние между элементом интерфейса увеличится, чтобы повысить точность нажатия.

Чтобы избежать случайного срабатывания сенсорного ввода от капель дождя или жидкости, Apple увеличит порог для силы нажатия пальца. Изображение в патентной документации показывает приложение камеры iPhone, предлагающей настройки для «сухого», «влажного» и «подводного» режимов.

Как и в случае с любым патентом, пока не ясно, появится ли такая технология в реальных устройствах.

Portaltele По материалам:

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