Apple запатентовала новую технологию — Finance.ua

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Apple запатентовала новую технологию

Фондовый рынок
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Apple запатентовала новую технологию, которая может упростить использование iPhone под дождем. Конечно, смартфоны и сейчас могут выдержать влажность отчасти, но печатать на мокром дисплее или мокрыми пальцами нелегко.
Apple запатентовала новую технологию
Apple хочет, чтобы экран iPhone адаптировался к влаге. Ошибочные нажатия на дисплей, создаваемые жидкостью, будут обнаружены с помощью технологии и устранены. Также могут изменяться элементы управления на экране: кнопки станут больше, а расстояние между элементом интерфейса увеличится, чтобы повысить точность нажатия.
Чтобы избежать случайного срабатывания сенсорного ввода от капель дождя или жидкости, Apple увеличит порог для силы нажатия пальца. Изображение в патентной документации показывает приложение камеры iPhone, предлагающей настройки для «сухого», «влажного» и «подводного» режимов.
Как и в случае с любым патентом, пока не ясно, появится ли такая технология в реальных устройствах.
По материалам:
Portaltele
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