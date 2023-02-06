Apple зафиксировала первое снижение выручки за более чем три года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple зафиксировала первое снижение выручки за более чем три года

Фондовый рынок
26
Apple зафиксировала первое снижение выручки за более чем три года
Apple зафиксировала первое снижение выручки за более чем три года
Корпорация Apple сообщила о совокупной выручке в размере $117,2 млрд за последний квартал 2022 года, что на 5,5% меньше, чем за тот же период 2021 года, и ниже прогнозов аналитиков в $121,1 млрд. Значительные сбои в цепочке поставок в Китае привели к задержке поставок iPhone во время праздничного периода.
Об этом пишет Financial Times.
Хуже, чем ожидалось, показатели свидетельствуют о зависимости Apple от производства в Китае и произошли после того, как поставки iPhone были нарушены вспышкой COVID-19 на заводе Foxconn в Чжэнчжоу.
Читайте также
Исполнительный директор Тим Кук дал понять, что выручка за первые три месяца этого года также будет меньше, чем в предыдущем году, хотя ожидается, что продажи iPhone ускорятся.
В последнем квартале чистая прибыль в размере $30 млрд оказалась на 13,4% ниже, и тоже немного не оправдала ожиданий.
Место для вашей рекламы
Кук сказал, что проблемы с цепочкой поставок в Китае, влияющие на поставки iPhone, были решены, добавив: «Сейчас мы находимся на этапе, когда производство отвечает нашим требованиям. Так что проблема осталась позади».
Несмотря на слабые доходы и перспективы, Apple не объявляла о каких-либо сокращениях рабочих мест или программе сокращения расходов, обозначив себя как единственную крупную технологическую компанию, избежавшую массовых увольнений в то время, когда другие сокращают численность персонала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.