Apple зафиксировала первое снижение выручки за более чем три года — Finance.ua

Apple зафиксировала первое снижение выручки за более чем три года Сегодня 02:25 — Фондовый рынок

Apple зафиксировала первое снижение выручки за более чем три года

Корпорация Apple сообщила о совокупной выручке в размере $117,2 млрд за последний квартал 2022 года, что на 5,5% меньше, чем за тот же период 2021 года, и ниже прогнозов аналитиков в $121,1 млрд. Значительные сбои в цепочке поставок в Китае привели к задержке поставок iPhone во время праздничного периода.

Об этом пишет Financial Times.

Хуже, чем ожидалось, показатели свидетельствуют о зависимости Apple от производства в Китае и произошли после того, как поставки iPhone были нарушены вспышкой COVID-19 на заводе Foxconn в Чжэнчжоу.

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Исполнительный директор Тим Кук дал понять, что выручка за первые три месяца этого года также будет меньше, чем в предыдущем году, хотя ожидается, что продажи iPhone ускорятся.

В последнем квартале чистая прибыль в размере $30 млрд оказалась на 13,4% ниже, и тоже немного не оправдала ожиданий.

Кук сказал, что проблемы с цепочкой поставок в Китае, влияющие на поставки iPhone, были решены, добавив: «Сейчас мы находимся на этапе, когда производство отвечает нашим требованиям. Так что проблема осталась позади».

Несмотря на слабые доходы и перспективы, Apple не объявляла о каких-либо сокращениях рабочих мест или программе сокращения расходов, обозначив себя как единственную крупную технологическую компанию, избежавшую массовых увольнений в то время, когда другие сокращают численность персонала.

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