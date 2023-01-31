Apple стремится создать очки дополненной реальности, которые можно носить весь день — Finance.ua
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Apple стремится создать очки дополненной реальности, которые можно носить весь день

Технологии&Авто
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Apple стремится создать очки дополненной реальности, которые можно носить весь день
Apple стремится создать очки дополненной реальности, которые можно носить весь день
Согласно информации издания Bloomberg, компания Apple стремится сделать очки дополненной реальности (AR) пригодными для ношения в течение всего дня. Новая гарнитура призвана заменить пользователю не только смартфон, но и ноутбук.
Об этом рассказал аналитик Марк Гурман.
Основной проблемой в реализации такого подхода, как пояснил Гурман, остается высокая стоимость дебютной версии устройства — $3000. В сочетании с минимальным временем работы без подзарядки (около двух часов) и отсутствием большого количества совместимых приложений цена этой категории устройств Apple неоправданная, считают в Bloomberg.
Задача разработчиков состоит в создании гарнитуры, которая превзойдет по своим возможностям и цене изделия конкурентов, однако пока этого сложно достичь.
Что касается деталей о VR-очках от Apple, их камеры будут обращены как к внешнему миру, так и к глазам пользователя.
Отслеживая взгляд своего владельца, устройство сможет понимать, на каком элементе интерфейса он остановился, а клик мышки в этом случае будет заменен жестом смыкания большого и указательных пальцев руки пользователя.
Ожидается, что в перспективе камеры смогут отслеживать действия пользователя настолько четко, чтобы имитировать набор текста на виртуальной клавиатуре, «висящей в воздухе».
По материалам:
noworries
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