Apple стремится создать очки дополненной реальности, которые можно носить весь день — Finance.ua

Apple стремится создать очки дополненной реальности, которые можно носить весь день
Согласно информации издания Bloomberg, компания Apple стремится сделать очки дополненной реальности (AR) пригодными для ношения в течение всего дня. Новая гарнитура призвана заменить пользователю не только смартфон, но и ноутбук.
Об этом рассказал аналитик Марк Гурман.
Основной проблемой в реализации такого подхода, как пояснил Гурман, остается высокая стоимость дебютной версии устройства — $3000. В сочетании с минимальным временем работы без подзарядки (около двух часов) и отсутствием большого количества совместимых приложений цена этой категории устройств Apple неоправданная, считают в Bloomberg.
Задача разработчиков состоит в создании гарнитуры, которая превзойдет по своим возможностям и цене изделия конкурентов, однако пока этого сложно достичь.
Что касается деталей о VR-очках от Apple, их камеры будут обращены как к внешнему миру, так и к глазам пользователя.
Отслеживая взгляд своего владельца, устройство сможет понимать, на каком элементе интерфейса он остановился, а клик мышки в этом случае будет заменен жестом смыкания большого и указательных пальцев руки пользователя.
Ожидается, что в перспективе камеры смогут отслеживать действия пользователя настолько четко, чтобы имитировать набор текста на виртуальной клавиатуре, «висящей в воздухе».
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