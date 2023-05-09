Apple Watch Series 9 будут оснащены обновленным процессором на базе чипа A15 — Finance.ua

Apple Watch Series 9 будут оснащены обновленным процессором на базе чипа A15 Сегодня 20:43

Apple Watch Series 9 будут оснащены обновленным процессором на базе чипа A15

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, часы Apple Watch Series 9, которые готовятся к выпуску, будут оснащены новым процессором на базе чипа A15, который впервые был использован в моделях iPhone 13. Гурман поделился информацией в новом канале Discord для подписчиков своей рассылки Power On.

В Apple Watch Series 8, как и в Series 7 к ним, используется чип, по сути, идентичный чипу S6, применявшемуся в Apple Watch Series 6. Apple называет чип в Apple Watch Series 8 как «S8», но это чип двухлетней давности без каких-либо улучшений.

Гурман утверждает, что чип в Series 9 станет «новым процессором», а не ребрендингом чипа предыдущего поколения. На вопрос, будет ли этот чип основан на базе A15, он ответил, что, по его мнению, так и произойдет.

Обновленный чип, созданный с использованием технологии A15, может повысить скорость и эффективность работы Apple Watch Series 9, что приведет к ускорению загрузки приложений и увеличению времени автономной работы. Он может помочь в работе некоторых новых функций, которые компания планирует внедрить в watchOS 10. Apple работает над модернизацией watchOS интерфейса, уделяя особое внимание новой системе виджетов.

Несмотря на то, что в этом году мы ожидаем заметных изменений в watchOS, Apple Watch Series 9 будут во многом схожи с Series 8. Никаких серьезных обновлений дизайна самого устройства не ожидается, но мы увидим небольшое увеличение скорости благодаря новому чипу.

itechua По материалам:

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