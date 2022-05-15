Apple выпустит бюджетную версию Apple TV в этом году — Finance.ua

Apple выпустит бюджетную версию Apple TV в этом году

Сегодня 04:17 — Фондовый рынок

Apple планирует выпустить во второй половине 2022 года бюджетную версию Apple TV. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо.

Он не предоставил никаких подробностей о новой приставке. Известно только, что новая Apple TV изменит структуру затрат компании.

Сейчас у Apple есть две Apple TV. Модель с 4K стоит $179, а HD-версия — $149. Возможно, новая приставка будет дешевле.

Компания хочет выпустить бюджетную версию для конкуренции с Roku, Amazon и приставками на Android TV, которые стоят дешевле, чем Apple TV.

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