Apple выпустит бюджетную версию Apple TV в этом году — Finance.ua
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Apple выпустит бюджетную версию Apple TV в этом году

Сегодня 04:17Фондовый рынок
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Apple планирует выпустить во второй половине 2022 года бюджетную версию Apple TV. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо.
Он не предоставил никаких подробностей о новой приставке. Известно только, что новая Apple TV изменит структуру затрат компании.
Сейчас у Apple есть две Apple TV. Модель с 4K стоит $179, а HD-версия — $149. Возможно, новая приставка будет дешевле.
Компания хочет выпустить бюджетную версию для конкуренции с Roku, Amazon и приставками на Android TV, которые стоят дешевле, чем Apple TV.
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По материалам: internetua.com
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