Apple выпустила обновление для решения проблемы с перегревом iPhone 15 — Finance.ua

Apple выпустила обновление для решения проблемы с перегревом iPhone 15 Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

Apple выпустила обновление для решения проблемы с перегревом iPhone 15

Компания Apple выпустила обновление своего ПО iOS 17 в среду, 4 октября, чтобы решить проблему перегрева устройств iPhone 15.

Об этом сообщает Reuters

Серия iPhone 15, заключенная в титановый корпус, была представлена ​​в прошлом месяце со специальным чипом A17 pro, работающим на телефонах Pro и Pro Max. Вскоре после выпуска новых моделей потребители стали жаловаться на плохое время автономной работы и перегрев.

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Последнее обновление программного обеспечения iOS 17 содержит «важные исправления ошибок, обновление безопасности и решает проблему, из-за которой iPhone может нагреваться больше, чем ожидалось», — заявил представитель Apple.

После жалоб на перегрев компания Apple заявила, что устройство может нагреваться в первые несколько дней «после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности».

Другая проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, которые приводят к перегрузке системы, в частности речь шла об Instagram и Uber.

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