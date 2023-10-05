Apple выпустила обновление для решения проблемы с перегревом iPhone 15 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple выпустила обновление для решения проблемы с перегревом iPhone 15

Технологии&Авто
18
Apple выпустила обновление для решения проблемы с перегревом iPhone 15
Apple выпустила обновление для решения проблемы с перегревом iPhone 15
Компания Apple выпустила обновление своего ПО iOS 17 в среду, 4 октября, чтобы решить проблему перегрева устройств iPhone 15.
Об этом сообщает Reuters.
Серия iPhone 15, заключенная в титановый корпус, была представлена ​​в прошлом месяце со специальным чипом A17 pro, работающим на телефонах Pro и Pro Max. Вскоре после выпуска новых моделей потребители стали жаловаться на плохое время автономной работы и перегрев.
Читайте также
Последнее обновление программного обеспечения iOS 17 содержит «важные исправления ошибок, обновление безопасности и решает проблему, из-за которой iPhone может нагреваться больше, чем ожидалось», — заявил представитель Apple.
После жалоб на перегрев компания Apple заявила, что устройство может нагреваться в первые несколько дней «после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности».
Другая проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, которые приводят к перегрузке системы, в частности речь шла об Instagram и Uber.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.