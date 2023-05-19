Apple выпустила новые "прозрачные" наушники – они дешевле AirPods Pro (фото) Сегодня 03:50 — Технологии&Авто

Apple выпустила новые "прозрачные" наушники – они дешевле AirPods Pro (фото), Фото: Apple

Музыкальный бренд Beats, принадлежащий Apple, представил обновленную версию беспроводных наушников Beats Studio Buds+. Модель стоит на 20 долларов дороже, чем позапрошлогодние Studio Buds, но на $100 дешевле, чем AirPods Pro 2.

По сути, аксессуар идентичен предшественнику, но разработчики улучшили посадку, прокачали шумоподавление и качество звонков и повысили автономность до 36 часов. Также появилось пространственное аудио, как у AirPods и Beats Fit Pro.

Фото: Apple

Самое интересное нововведение — расцветка Transparent, сквозь корпус которой можно увидеть строение как самих наушников, так и кейса. Аналогичное решение пользователи могли видеть в наушниках компании Nothing. Вместе с ней будут продаваться более традиционные оттенки Black и Ivory.

Наушники совместимы с iOS и Android, но в связке с Apple-устройствами можно вызвать голосового ассистента с помощью фразы «Привет, Siri». Также они будут поддерживать приложение Локатор и автоматическое соединение со всеми устройствами из аккаунта iCloud.

Beats Studio Buds+ уже поступили в продажу в США, Канаде и Китае. Ценник для США — 169,99 долларов (~6200 грн).

УНІАН По материалам:

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