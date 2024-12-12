Apple возглавила рейтинг компаний США с лучшим менеджментом — Finance.ua
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Apple возглавила рейтинг компаний США с лучшим менеджментом

Фондовый рынок
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Apple возглавила рейтинг компаний США с лучшим менеджментом
Apple возглавила рейтинг компаний США с лучшим менеджментом
Apple заняла первое место в ежегодном рейтинге Management Top 250, заключенном Институтом Друкера в сотрудничестве с The Wall Street Journal, сообщает Business Insider. Компания сместила Microsoft, возглавлявшую список четыре года подряд.
В 2024 году Apple продемонстрировала исключительные результаты, особенно в сфере инноваций, где компания набрала 99,9 балла — самый высокий показатель среди всех участников рейтинга. Благодаря этому технологический гигант вернул себе первое место в рейтинге, опередив таких лидеров, как:
  • Nvidia (2 место), поражающая своими достижениями в сфере чипов для искусственного интеллекта;
  • Microsoft (3 место), потерявшая лидерство впервые за четыре года.
В 2024 году Apple выпустила iPhone 16 с внедренной системой искусственного интеллекта Apple Intelligence AI, что явилось значимым прорывом в сфере потребительской электроники.
Apple также продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты. С рыночной капитализацией в $3,7 трлн она удерживает статус самой дорогой компании в мире. Ее позиции значительно укрепил бурный спрос на новые продукты и услуги.
Но, несмотря на успехи, Apple получила самую низкую оценку среди 10 лучших компаний в категории вовлеченности и развития сотрудников (62,7 балла). Это сигнал о возможностях улучшения корпоративной культуры.
В 10 лучших также вошли компании из разных отраслей:
  • Intel (4 место);
  • Mastercard (5 место, прогресс с 24 позиции);
  • Johnson & Johnson (6 место);
  • Procter & Gamble (7 место);
  • Alphabet (8 место);
  • Walmart (9 место);
  • Philip Morris International (10 место).
На прошлой неделе Intel, занявшая четвертое место в рейтинге, уволила генерального директора Пэта Хелсингера. Компания потеряла более 50% рыночной стоимости в 2024 году. Это решение было принято всего за несколько дней до публикации рейтинга, где Intel оказалась в топ-5. Такая ситуация добавляет иронический контекст к оценке «эффективного управления» компании.
Рейтинг оценивает эффективность компаний по пяти ключевым направлениям:
  • Удовлетворенность клиентов.
  • Вовлеченность и развитие сотрудников.
  • Инновации.
  • Социальная ответственность.
  • Финансовая устойчивость.
В 2024 году в рейтинг попали 660 американских компаний, отвечающих критериям капитализации и популярности на фондовых рынках.
По материалам:
Speka
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