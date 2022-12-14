Apple разрешит устанавливать альтернативные магазины на iPhone и iPad — Finance.ua

Apple разрешит устанавливать альтернативные магазины на iPhone и iPad Сегодня 23:51 — Технологии&Авто

Apple разрешит устанавливать альтернативные магазины на iPhone и iPad

Apple Inc. готовится разрешить альтернативные магазины приложений на своих iPhone и iPad. Это часть масштабного обновления, направленного на соответствие строгим требованиям Европейского Союза, которые вступят в силу в 2024 году.

В настоящее время сотрудники отдела программного обеспечения и услуг активно пытаются открыть ключевые элементы платформ Apple. В результате клиенты смогут скачивать программное обеспечение сторонних разработчиков на свои iPhone и iPad без использования App Store, обходя ограничения Apple и комиссию до 30%, сообщает Bloomberg.

Эти шаги — отмена давней политики — ответ на законы ЕС, направленные на выравнивание условий игры для сторонних разработчиков и улучшение цифровой жизни потребителей. В течение многих лет регуляторы и производители программного обеспечения жаловались, что Apple и Google, управляющие двумя крупнейшими магазинами мобильных приложений, обладают слишком большой властью.

Несмотря на это, новость повысила уровень акций компаний, предлагающих услуги знакомств и другие приложения. Акции Match Group Inc. подскочили на 10%, а Bumble Inc. — на 8,6%. Это признак того, что инвесторы полагают, что компании смогут временно не платить комиссию Apple. Spotify Technology SA, сервис потокового аудио, поднялся на 9,7%. Акции Apple изменились ненамного.

Напомним, что новый европейский закон, получивший название Закон о цифровых рынках, вступит в силу в ближайшие месяцы, но компании не обязаны соблюдать все правила до 2024 года. Чиновники в США и других странах тоже настаивали на принятии подобных законов, но пока отказались.

Закон требует от технологических компаний разрешить устанавливать посторонние программы и предоставить пользователям возможность легче изменять настройки по умолчанию. Правила требуют, чтобы службы обмена сообщениями работали вместе и чтобы сторонние разработчики имели одинаковый доступ к основным функциям в приложениях и службах.

Законы распространяются на технологические компании с рыночной оценкой не менее 75 млрд евро ($80 млрд) и 45 млн пользователей ежемесячно в ЕС.

Speka По материалам:

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