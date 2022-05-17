Apple разрешила разработчикам повышать стоимость подписки на приложения без ведома пользователей — Finance.ua
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Apple разрешила разработчикам повышать стоимость подписки на приложения без ведома пользователей

Сегодня 23:09Технологии&Авто
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Apple разрешила разработчикам повышать стоимость подписки на приложения без ведома пользователейApple разрешила разработчикам повышать стоимость подписки на приложения без ведома пользователей
Компания Apple объявила о внесении изменений в правила разработчиков приложений для площадки App Store.
Что изменилось? Согласно нововведению, разработчики не будут обязаны требовать явного согласия пользователя в случае изменения стоимости подписки.
Теперь пользователь должен подтвердить свое согласие с новыми условиями подписки через соответствующий интерфейс. Если за определенный период согласие не поступает, подписка автоматически прекращается. Однако в будущем разработчики смогут повышать стоимость подписки, и она будет продолжаться даже в том случае, если пользователь не дал явного согласия на это.
Воспользоваться новой функцией разработчики смогут не чаще одного раза в год, а размер оплаты не может одновременно увеличиваться более чем на 50%. Кроме того, цена подписки не должна увеличиваться более чем на $5 в случае ежемесячного тарифа и $50 в случае годового плана.
По материалам: Процес
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