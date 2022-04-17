Apple разработала умную ткань для браслетов смарт-часов — Finance.ua
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Apple разработала умную ткань для браслетов смарт-часов

17.04.2022, 02:36Технологии&Авто
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Новый патент компании посвящён технологии изготовления гибкого материала для создания ремешков для Apple Watch. Помимо декоративной функции, он также возьмёт на себя роль интерфейса управления гаджетом за счёт чувствительности к нажатиям и различным жестам.
Умная ткань может использоваться для многих устройств и предметов, включая рукава, карманы или другие элементы одежды или аксессуаров. Тем не менее в своём патенте Apple подчёркивает именно возможность создания браслета для умных часов с распознаванием сенсорных команд. В качестве примера приводятся такие функции, как регулировка громкости AirPods, а также включение беззвучного режима или режима «не беспокоить» для смартфонов.
Apple разработала умную ткань для браслетов смарт-часов
Распознавание жестов планируется реализовать с помощью токопроводящих нитей, сопротивление которых меняется при нажатии на поверхность ткани. Определив, какие проводники были задействованы, встроенная в браслет микросхема передаст управляющий сигнал на сопряжённое устройство. Способ синхронизации компания не указывает — вероятно, связь будет осуществляться по Bluetooth.
Жесты могут включать в себя движение пальца пользователя по поверхности текстильного изделия. В документе также упоминается возможность обнаружения и измерения силы прикосновения к ткани, что может использоваться для интерпретации дополнительных пользовательских команд. Как и в случае с другими патентами бренда, дата возможного появления коммерческой версии аксессуара не известна.
По материалам: internetua.com
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