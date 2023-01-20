Apple разрабатывает новый гаджет для «умного дома» — Finance.ua

Apple разрабатывает новый гаджет для «умного дома» Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает новый гаджет для «умного дома»

Американская Apple работает над разработкой новых дисплеев и более быстрой приставки после перезапуска HomePod, чтобы бросить вызов Amazon и Google на рынке умных домов.

Об этом сообщает Bloomberg

Источники агентства рассказали, что толчок к интеллектуальным дисплеям начнется с планшетного продукта, который, по сути, является недорогим iPad, который может управлять термостатами и освещением, показывать видео и обслуживать чат FaceTim.

Продукт можно будет закрепить на стенах или в другом месте с помощью магнитных креплений. Компания позиционирует планшет как домашний гаджет, чем обычный iPad.

Также в Apple обсуждали идею создания более крупных дисплеев для умного дома.

Тем временем автономные устройства «умного дома» — часто созданные как настольные или настенные приборы — становятся все популярнее.

В частности, Amazon продает линейку продуктов Echo Show с дисплеями, а Google предлагает свой Nest Hub, Alphabet готовит Pixel Tablet с дополнительной подставкой.

Apple также обсуждала создание домашней подставки для своих текущих iPad.

Ранее Apple выпустила новый динамик HomePod. Устройство, которое стоит 299 долл., — это обновленная версия оригинала, работающая на том же чипе, что и прошлогодний Apple Watch.

Он имеет обновленную медиа-панель в верхней части и новый датчик для определения температуры внутри дома пользователя. Монитор температуры впервые появился в HomePod mini в 2021 году, хотя к тому времени он еще не был функциональным.

Помимо будущих умных дисплеев и нового динамика Apple работает над модернизацией своего телевизионного бокса. По словам источников, в первой половине следующего года разрабатывается новая версия с более быстрым процессором и текущим дизайном.

Економічна Правда По материалам:

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