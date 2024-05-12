Renault представил экстремальный спортивный автомобиль (фото) — Finance.ua

Renault представил экстремальный спортивный автомобиль (фото)
В Бельгии на знаменитом автодроме Спа-Франкоршампс представили нестандартный спорткар Alpine Alpenglow Hy4 от спортивного подразделения Renault Group.
Его подробности раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.
Новый Alpine Alpenglow Hy4 — обтекаемый спортпрототип с вытянутым силуэтом в стиле Renault Alpine A220 1968 года.
У него панорамное стекло и оригинальные фары и фонари. На крыше установлен киль, а сзади — регулируемое антикрыло. Разумеется, кузов изготовили из легкого карбона.
В одноместном салоне установлено ковшеобразное кресло и руль-штурвал, на который вынесен дисплей и множество переключателей.
Главная особенность Alpine Alpenglow Hy4 — его силовая установка. 2,0-литровый турбомотор работает не на бензине, а на водороде. Установили ГБО — три баллона из 2,1 кг горючего. Четверка развивает 340 л. с. и раскручивается до 7000 об/мин.
После дебюта в Бельгии новый Alpine Alpenglow Hy4 проведет демонстрационные заезды во время 24-часовой гонки в Ле-Мане.
Именно на гонки на выносливость в Ле-Мане нацелились разработчики авто, ведь водородные двигатели там легализуют с 2027 года. К этому времени для спортпрототипа создадут более мощный V6.
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