Renault представил экстремальный спортивный автомобиль (фото) — Finance.ua

Renault представил экстремальный спортивный автомобиль (фото) Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Renault представил экстремальный спортивный автомобиль (фото), Фото: Alpine

В Бельгии на знаменитом автодроме Спа-Франкоршампс представили нестандартный спорткар Alpine Alpenglow Hy4 от спортивного подразделения Renault Group.

Его подробности раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.

Новый Alpine Alpenglow Hy4 — обтекаемый спортпрототип с вытянутым силуэтом в стиле Renault Alpine A220 1968 года.

У него панорамное стекло и оригинальные фары и фонари. На крыше установлен киль, а сзади — регулируемое антикрыло. Разумеется, кузов изготовили из легкого карбона.

Фото: Alpine

В одноместном салоне установлено ковшеобразное кресло и руль-штурвал, на который вынесен дисплей и множество переключателей.

Главная особенность Alpine Alpenglow Hy4 — его силовая установка. 2,0-литровый турбомотор работает не на бензине, а на водороде. Установили ГБО — три баллона из 2,1 кг горючего. Четверка развивает 340 л. с. и раскручивается до 7000 об/мин.

Фото: Alpine

После дебюта в Бельгии новый Alpine Alpenglow Hy4 проведет демонстрационные заезды во время 24-часовой гонки в Ле-Мане.

Именно на гонки на выносливость в Ле-Мане нацелились разработчики авто, ведь водородные двигатели там легализуют с 2027 года. К этому времени для спортпрототипа создадут более мощный V6.

Фокус По материалам:

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