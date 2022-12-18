Apple работает над разработкой умного кольца — Finance.ua

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Apple работает над разработкой умного кольца

Технологии&Авто
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Apple работает над разработкой умного кольца
Apple работает над разработкой умного кольца
Согласно информации Patently Apple, технологический гигант Apple зарегистрировал в Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) свой новый проект — умное кольцо. Устройство позволит отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и измерять артериальное давление.
Кольцо будет отслеживать движения, учитывая скорость и силу, распознавать жесты. По словам разработчиков Apple, функции будущего продукта позволят использовать его для управления контентом на совместимых устройствах Apple.
Устройство оснастят модулем NFC для бесконтактных платежей, что позволит использовать кольцо на регулярной основе вместо смартфона или часов. Как считают в Patently Apple, умное кольцо может стать альтернативой Apple Watch.
Теперь о возможных датах запуска кольца речь не идет, однако очевидно, что бывший топ-менеджер Apple Тони Блэвинс новинку не получит. Блэвинса уволили после того, как он пошутил в вирусном TikTok, что «увлекается женщинами с большой грудью». Еще 5 сентября тиктокер @ItsDanielMac снял видео, как Блэвинс выходит из своего Mercedes-Benz SLR McLaren вместе с женой. Блогер спросил Блэвинса, чем он зарабатывает на жизнь. «Я специализируюсь на автомобилях, играю в гольф и ласкаю женщин с большой грудью. Также я беру выходные и отдыхаю по большим праздникам», — ответил экс-работник техногиганта.
Заметим, что не все бывшие работники техногиганта Apple становятся известны благодаря репутационным потерям. Разработчик Apple iPod Classic Тони Фаделл приступил к работе над новым криптовалютным кошельком Ledger — он придумал уникальный дизайн для обновленного устройства, а за референс визуала взял стопку фиатной валюты.
По материалам:
noworries
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