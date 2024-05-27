Apple работает над экспериментальным MacBook с гибким экраном — Finance.ua

Apple работает над экспериментальным MacBook с гибким экраном Сегодня 04:54

5 , Сразу два надежных инсайдера поделились новыми подробностями о сложном устройстве, похожем на MacBook, над которым Apple сейчас работает. Ноутбук будет либо 20,3-, либо 18,8-дюймовый экран, а «сердцем» станет свеженький чип M пишет The Verge.

Ожидается, что в сложенном состоянии такой Макбук будет по размеру аналогичен текущей 13- или 14-дюймовой «прошке». Однако Apple пока не определилась с моделью, которая будет официально представлена.

Основная цель компании на этот момент состоит в создании экрана, на котором не будет заметна складка в месте сгиба. Это сильно поднимает требования к спецификациям как самой матрицы, так и шарнирного механизма. Конечная стоимость такого макбука может сравниться с Apple Vision Pro (от $3499), если инженеры не придумают иной способ сэкономить на экране.

В отчете говорится, что дебют MacBook с гибким экраном запланирован на 2026 год. Он заложит основу новой категории устройств Apple: в сложенном виде — обычный лэптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами — моноблок.

Сложный MacBook — не единственное складное устройство, над которым, по слухам, работает Apple. Есть информация о складном iPhone и складном iPad, которые все еще находятся на ранней стадии. То есть, в ближайшие годы они точно не выйдут.

УНІАН По материалам:

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