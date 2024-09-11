Apple проиграла Ирландии в суде более 14 миллиардов долларов — Reuters Сегодня 03:16 — Фондовый рынок

Apple проиграла Ирландии в суде более 14 миллиардов долларов — Reuters

Apple проиграла суд против решения регуляторов ЕС, согласно которому компания должна уплатить 14,4 миллиарда долларов задолженных налогов Ирландии. Сама страна также оспаривала решение ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Европейская комиссия выдала это решение в 2016 году, заявив, что производитель iPhone получал выгоду от двух налоговых решений Ирландии на протяжении более двух десятилетий, искусственно снижавших налоговую нагрузку до уровня 0,005% в 2014 году.

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Apple утверждала, что данное решение ЕС не соответствует реальности. Ирландия, которая благодаря низким налоговым ставкам смогла привлечь к себе крупные технологические компании, также оспаривала это решение ЕС, заявив, что ее налоговый режим по соглашениям с интеллектуальной собственностью соответствует другим странам ОЭСР.

Базирующийся в Люксембурге суд Европейского Союза поддержал антимонопольную позицию комиссара ЕС Маргрете Вестагер.

«Суд принимает окончательное решение по этому делу и подтверждает решение Европейской комиссии от 2016 года: Ирландия предоставила незаконную помощь Apple, которую Ирландия должна вернуть», — отметили судьи.

Apple выразила разочарование этим решением.

«Европейская комиссия пытается задним числом изменить правила и не учитывает, что, согласно международному налоговому законодательству, наши доходы уже облагались налогами в США», — заявила компания.

Економічна Правда По материалам:

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