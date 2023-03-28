Apple продемонстрировала свою гарнитуру смешанной реальности — Finance.ua
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Apple продемонстрировала свою гарнитуру смешанной реальности

Фондовый рынок
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Компания Apple, как сообщается, уже продемонстрировала свою гарнитуру смешанной реальности своим топ-менеджерам. Как утверждает журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman), демонстрация проходила некоторое время назад в Steve Jobs Theater. На презентации было около ста человек.
Apple продемонстрировала свою гарнитуру смешанной реальности
Сам Гурман говорит, что это «знаменательное собрание» является «ключевой вехой» перед публичным анонсом гарнитуры в июне. Презентация была призвана сплотить сотрудников Apple вокруг новой платформы компании.
Таким образом, несмотря на слухи, что сама команда разработчиков гарнитуры призывает руководство отложить запуск на несколько лет, анонс состоится именно на WWDC летом.
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По материалам:
Portaltele
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