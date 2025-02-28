Apple признала ошибку в iPhone — Finance.ua

Apple признала ошибку в iPhone Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Apple признала наличие необычного сбоя в функции диктовки на iPhone, из-за которого слово «racist» (расист) временно заменяется на «Trump» во время голосового ввода, пишет MacRumors.

Эта проблема получила огласку после того, как видео с демонстрацией сбоя стало вирусным в TikTok и других социальных сетях. В видео пользователь произносит слово «racist», и устройство сначала отображает «Trump», прежде чем автоматически исправить на правильное слово.

Представитель Apple пояснил, что проблема возникает из-за «фонетического совпадения» между этими словами, и компания активно работает над ее устранением. По данным The Wall Street Journal, другие слова, содержащие согласный звук «r», такие как «rampant» (безумный) и «rampage» (буйство), также временно заменялись на «Trump» во время диктования.

Однако Джон Беркей, бывший член команды Siri в Apple, выразил сомнения в этом объяснении, предполагая, что это может быть внутренняя шутка или умышленное действие кого-либо из сотрудников. Он отметил, что проблема, вероятно, началась после обновления серверов Apple и маловероятно, что собранные данные для искусственного интеллекта стали причиной этого сбоя.

Беркей подчеркнул, что автоматическое исправление слова может свидетельствовать о том, что проблема не сугубо техническая, а, возможно, связана с определенным программным кодом в системах Apple.

Економічна Правда По материалам:

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