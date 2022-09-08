Apple презентовала новые Apple Watch Series 8, часы Ultra и второе поколение SE — Finance.ua

Apple презентовала новые Apple Watch Series 8, часы Ultra и второе поколение SE Сегодня 11:31 — Технологии&Авто

Apple презентовала новые Apple Watch Series 8, часы Ultra и второе поколение SE, Фото: Apple

Apple презентовала обновленную линейку смарт-часов, в которую вошли сразу три модели: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.

Apple Watch Ultra действительно стали самыми массивными на сегодня смарт-часами Apple — размер титанового корпуса составляет 49 мм. Always-on Retina дисплей, в отличие от других моделей Apple Watch, плоский. Digital Crown немного увеличили, а боковую клавишу теперь удобнее и легче нажимать, когда вы в перчатках. Кроме того, слева от экрана появилась еще одна кнопка, которая может выполнять различные функции. К примеру, управлять тренировками, покидать точки пути во время походов либо запускать режим дайвинга.

Фото: Apple

Apple Watch Ultra могут работать при температурах от −20 до +55 градусов по Цельсию. Смарт-часы выдерживают погружение под воду на глубину до 40 метров. С ними можно кататься на водных лыжах и заниматься другими водными активностями. Гаджет получил сертификации IP6X (защиту от пыли), MIL-STD-810H, EN13319, WR100 (ISO 22810).

Retina-дисплей получил пиковую яркость до 2000 нит. Компания отмечает, что он в 2 раза ярче экрана других Apple Watch. Увеличенная диагональ дисплея позволяет выводить больше полезной пользовательской информации. Еще одна фишка — ночной режим для циферблата Wayfinder. Для того, чтобы включить этот режим, достаточно повернуть Digital Crown: фон циферблата станет черным, а все надписи — красными. Этими часами будет комфортнее пользоваться ночью.

Фото: Apple

Инженеры установили в Apple Watch Ultra более мощную двухчастотную GPS-антенну (L1+L5), которая обеспечивает более точные данные о локации, помогает лучше рассчитывать дистанцию и скорость пользователя. Также часы получили сразу два динамика, которые повышают громкость Siri и входящих звонков. Появилась и возможность включить сирену громкостью 86 дБ, если вы потерялись или нуждаетесь в помощи. Ее должно быть слышно на расстоянии до 180 метров.

Относительно автономности Apple Watch Ultra ситуация выглядит следующим образом. Вы можете рассчитывать на время работы до 36 часов при обычном сценарии использования. То есть автономность в два раза больше, чем у других моделей Apple Watch. Но спустя некоторое время пользователи получат режим энергосбережения, который увеличит время работы до 60 часов.

Для Apple Watch Ultra были разработаны три вида ремешков: Alpine Loop, Trail Loop и Ocean Band. У каждого из них — свой вариант застежки, который будет удобнее для тех или иных активностей. Часы получили сенсор для измерения температуры тела, что должно улучшить систему отслеживания менструальных циклов у женщин. Также появилась функция Crash Detection (может распознать ДТП и позвонить в службу спасения).

Фото: Apple

Apple Watch Ultra поступит в продажу 23 сентября. Стоимость смарт-часов составляет от $799. Все версии гаджета имеют поддержку мобильной связи.

Apple Watch Series 8, как и модель Ultra, получили температурный сенсор, который будет предоставлять больше данных для отслеживания женского здоровья (способен обнаруживать изменения температуры тела на 0,1 градуса по Цельсию). Также появились и два новых датчика движения для работы функции Crash Detection. Автономность по-прежнему составляет до 18 часов. Но новый режим энергосбережения сможет продлить время работы до 36 часов.

Стоимость Apple Watch Series 8 составляет от $399 (GPS) и от $499 (eSIM). Часы доступны в семи вариантах: четыре цвета для алюминиевого корпуса (Midnight, Starlight, Silver и Product RED) и три цвета для корпуса из нержавеющей стали (Gold, Sapphire и Space Black).

Apple Watch SE второго поколения получил более мощный чип S8, чем предшественник, а также поддержку функции Crash Detection и режима энергосбережения. Смарт-часы можно будет приобрести в цветах Midnight, Starlight и Silver. Стоимость: от $249 за GPS-версию и от $299 за eSIM-вариант.

Фото: Apple

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.