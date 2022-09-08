Apple презентовала новые Apple AirPods Pro 2 — Finance.ua

Apple презентовала новые Apple AirPods Pro 2 Сегодня 12:24 — Технологии&Авто

Apple презентовала новые Apple AirPods Pro 2

Apple официально анонсировала AirPods Pro 2. Компания решила не менять удачную конструкцию наушников, так что снаружи их можно не отличить от первого поколения. Но внутри есть ряд важных изменений.

AirPods Pro 2 получили новый чип H2, кастомные драйверы и усилители, которые вместе обеспечивают пользователя чистым и очень детализированным звучанием с глубокими низкими частотами. H2 отвечает за работу системы активного шумоподавления, функции пространственного аудио и управляет энергопотреблением наушников в целом. И судя по всему, справляется со своими задачами на отлично.

Apple заявляет, что эффективность системы шумоподавления увеличилась вдвое. Улучшенные алгоритмы отсекают больше ненужных звуков, чтобы вы могли наслаждаться музыкой. Появился адаптивный режим прозрачности, минимизирующий интенсивность громких звуков (например, сирен или рабочих инструментов), чтобы комфортнее слышать мир вокруг вас.

Автономность гаджета составляет теперь до 6 часов, а вместе с кейсом — до 30 часов. Кейс, кстати, можно заряжать с помощью зарядки от Apple Watch, есть динамик для работы функции Find My, еще и крепление, чтобы прицепить его к рюкзаку или сумке.

Наушники получили сенсорную панель на ножках, так что теперь можно свайпами увеличивать или уменьшать громкость музыки.

AirPods Pro 2 поступят в продажу 23 сентября по цене $249.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.