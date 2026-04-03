0 800 307 555
Apple прекратила платежи в App Store в россии

Ранее приобретенные приложения и контент останутся доступными для пользователей
Ранее приобретенные приложения и контент останутся доступными для пользователей
С 1 апреля компания Apple прекратила обработку платежей для покупок в App Store и других своих сервисах на территории россии.
Об этом говорится в обновленном документе службы поддержки компании, пишет MacRumors.

Какие операции стали недоступны

Недоступными стали приобретение приложений, внутриигровые покупки и автоматическое продление подписок. Единственным исключением остаются средства, которые уже находятся на балансе Apple Account — эти средства можно использовать и дальше.
Ограничения касаются следующих сервисов:
  • Apple Arcade;
  • Apple Fitness+;
  • Apple Music;
  • подписки в Apple Podcasts;
  • Apple One;
  • покупки и подписки в App Store;
  • покупки и подписки в Apple TV;
  • покупки в iTunes Store;
  • iCloud+;
  • приобретение рингтонов и звуков.
Ранее приобретенные приложения и контент останутся доступными для пользователей.
Также после завершения подписки на iCloud+ пользователи смогут получить доступ к своим данным в облачном хранилище.

Причины ограничений

По информации медиа, решение связано с требованиями российских властей. Ожидается, что ограничения могут повлиять на доходы компании от пользователей в россии и создать давление на возврат отдельных российских приложений в App Store.
Эти приложения ранее были удалены из-за санкций, введенных в ответ на войну россии против Украины.
По материалам:
Finance.ua
Apple
Также по теме
Также по теме
