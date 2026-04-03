Apple прекратила платежи в App Store в россии
С 1 апреля компания Apple прекратила обработку платежей для покупок в App Store и других своих сервисах на территории россии.
Об этом говорится в обновленном документе службы поддержки компании, пишет MacRumors.
Какие операции стали недоступны
Недоступными стали приобретение приложений, внутриигровые покупки и автоматическое продление подписок. Единственным исключением остаются средства, которые уже находятся на балансе Apple Account — эти средства можно использовать и дальше.
Ограничения касаются следующих сервисов:
- Apple Arcade;
- Apple Fitness+;
- Apple Music;
- подписки в Apple Podcasts;
- Apple One;
- покупки и подписки в App Store;
- покупки и подписки в Apple TV;
- покупки в iTunes Store;
- iCloud+;
- приобретение рингтонов и звуков.
Ранее приобретенные приложения и контент останутся доступными для пользователей.
Также после завершения подписки на iCloud+ пользователи смогут получить доступ к своим данным в облачном хранилище.
Причины ограничений
По информации медиа, решение связано с требованиями российских властей. Ожидается, что ограничения могут повлиять на доходы компании от пользователей в россии и создать давление на возврат отдельных российских приложений в App Store.
Эти приложения ранее были удалены из-за санкций, введенных в ответ на войну россии против Украины.
Также по теме
Китай строит первую в мире 30-этажную морскую платформу (фото)
Google выпустил Gemma 4: ИИ, который можно запускать даже в автономном режиме
Ford готовит доступный электромобиль для борьбы с Tesla
CEO LinkedIn назвал навыки, которые помогут не проиграть AI
Siri станет многозадачной: Apple тестирует новую функцию — Bloomberg
Рейтинг самых популярных моделей новых легковушек в Украине (инфографика)