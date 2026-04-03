Apple прекратила платежи в App Store в россии

С 1 апреля компания Apple прекратила обработку платежей для покупок в App Store и других своих сервисах на территории россии.

Об этом говорится в обновленном документе службы поддержки компании, пишет MacRumors.

Какие операции стали недоступны

Недоступными стали приобретение приложений, внутриигровые покупки и автоматическое продление подписок. Единственным исключением остаются средства, которые уже находятся на балансе Apple Account — эти средства можно использовать и дальше.

Ограничения касаются следующих сервисов:

Apple Arcade;

Apple Fitness+;

Apple Music;

подписки в Apple Podcasts;

Apple One;

покупки и подписки в App Store;

покупки и подписки в Apple TV;

покупки в iTunes Store;

iCloud+;

приобретение рингтонов и звуков.

Ранее приобретенные приложения и контент останутся доступными для пользователей.

Также после завершения подписки на iCloud+ пользователи смогут получить доступ к своим данным в облачном хранилище.

Причины ограничений

По информации медиа, решение связано с требованиями российских властей. Ожидается, что ограничения могут повлиять на доходы компании от пользователей в россии и создать давление на возврат отдельных российских приложений в App Store.

Эти приложения ранее были удалены из-за санкций, введенных в ответ на войну россии против Украины.

