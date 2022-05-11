Apple прекращает выпускать iPod — Finance.ua

Apple прекращает выпускать iPod

Apple прекращает выпускать iPod

Apple прекращает выпускать музыкальный плеер iPod. Портативные медиаплееры компания выпускала с 2001 года.

10 мая Apple неожиданно сообщила, что прекращает выпуск iPod Touch 7-го поколения — последнего представителя знаковой линейки портативных музыкальных плееров. Он продолжит продаваться, пока не закончатся уже произведенные экземпляры (т.е. до истощения складских запасов), а затем навсегда исчезнет с рынка.

И хотя Apple больше не планирует выпускать музыкальные плееры, компания говорит, что «дух iPod живет» во всех ее устройствах, воспроизводящих музыку, в том числе iPhone, iPad и HomePod Mini.

«Музыка всегда была одной из важнейших сфер деятельности Apple. А то, как iPod открыл ее сотням миллионов пользователей во всем мире, повлияло не только на музыкальную индустрию — это стало переосмыслением того, как мы ищем музыку, слушаем ее и делимся ею. Дух iPod живет и сегодня», — отмечает Грег Джосвиак, старший вице-президент Apple по маркетингу

Конец жизненного цикла iPod Touch седьмого поколения символизирует конец эры. Как отмечает сама Apple, первый iPod вышел в свет «более 20 лет назад». Оригинальная модель с механическим колесом прокрутки и интерфейсом FireWire действовала только как портативный музыкальный плеер, а Apple производила модели, предназначавшиеся почти исключительно для прослушивания аудио до 2017 года, когда она прекратила выпуск iPod Nano и Shuffle.

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