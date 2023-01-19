Apple представил два новых MacBook — Finance.ua

Apple представил два новых MacBook Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Apple представил два новых MacBook, Фото: cnbc.com

Американская компания Apple представила два новых MacBook, которые можно приобрести с чипами M2 Pro или M2 Max, самыми мощными на сегодняшний день процессорами Apple.

Об этом сообщает CNBC

Стоимость Mac mini начинается с 599 долларов США с чипом M2, что на 100 долларов США дешевле предыдущей версии. В то время как версия с процессором M2 Pro будет стоить от 1299 долларов США.

Цена нового 35,6-сантиметрового MacBook Pro стартует от 1999 долларов, а 40,6-сантиметровая модель MacBook Pro будет стоить не менее 2499 долларов.

Все новые модели будут доступны с 24 января, но клиенты смогут уже заказывать компьютеры.

Apple больше не продает версию Mac mini с чипом от Intel, поэтому Mac Pro является последним компьютером, который можно настроить с помощью процессора Intel.

Укрінформ По материалам:

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