Apple представил два новых MacBook — Finance.ua

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Apple представил два новых MacBook

Технологии&Авто
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Apple представил два новых MacBook
Apple представил два новых MacBook, Фото: cnbc.com
Американская компания Apple представила два новых MacBook, которые можно приобрести с чипами M2 Pro или M2 Max, самыми мощными на сегодняшний день процессорами Apple.
Об этом сообщает CNBC.
Стоимость Mac mini начинается с 599 долларов США с чипом M2, что на 100 долларов США дешевле предыдущей версии. В то время как версия с процессором M2 Pro будет стоить от 1299 долларов США.
Цена нового 35,6-сантиметрового MacBook Pro стартует от 1999 долларов, а 40,6-сантиметровая модель MacBook Pro будет стоить не менее 2499 долларов.
Все новые модели будут доступны с 24 января, но клиенты смогут уже заказывать компьютеры.
Apple больше не продает версию Mac mini с чипом от Intel, поэтому Mac Pro является последним компьютером, который можно настроить с помощью процессора Intel.
По материалам:
Укрінформ
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