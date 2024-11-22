Apple предлагает построить завод в Индонезии, пытаясь отменить запрет на iPhone 16 — Finance.ua
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Apple предлагает построить завод в Индонезии, пытаясь отменить запрет на iPhone 16

Технологии&Авто
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Apple предлагает построить завод в Индонезии, пытаясь отменить запрет на iPhone 16
Apple предлагает построить завод в Индонезии, пытаясь отменить запрет на iPhone 16
Apple предложила потратить 100 млн долларов на производственные мощности в Индонезии после того, как правительство этой юго-восточной азиатской страны запретило продавать свои последние iPhone.
Об этом сообщает Financial Times.
Американская компания предложила построить завод по производству аксессуаров и компонентов в Бандунге, Западная Ява, говорится в заявлении министерства промышленности. Первоначально Apple предложила инвестировать 10 млн дол.
В октябре Индонезия наложила запрет на модели iPhone 16, ссылаясь на невыполнение компанией Apple требований по поводу 40-процентной доли местного контента в телефонах и планшетах. Телефоны Google Pixel также были запрещены из-за несоответствия этому правилу.
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Индонезийское министерство заявило, что приветствует инвестиционные обязательства Apple и намерено провести встречу в четверг, чтобы обсудить это предложение.
По данным министерства промышленности, количество активных мобильных телефонов в Индонезии составляет 354 миллиона, что превышает население страны, насчитывающее около 280 миллионов.
В октябре Джакарта заявила, что Apple не выполнила первоначальное обязательство инвестировать в страну 1,71 трлн рупий (107 млн ​​долл.) и на данный момент инвестировала всего 1,48 трлн рупий.
По материалам:
Економічна Правда
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