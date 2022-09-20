Apple повышает цены в App Store в ряде стран с октября — Finance.ua
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Apple повышает цены в App Store в ряде стран с октября

Технологии&Авто
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Apple повышает цены в App Store в ряде стран с октября
Apple повышает цены в App Store в ряде стран с октября
Компания Apple Inc. решила увеличить цены на приложения и покупки внутри приложений в App Store сразу в нескольких странах со следующего месяца. Подорожание будет касаться пользователей из Японии, Малайзии и всех стран, использующих единую европейскую валюту — евро.
Об этом пишет Reuters.
Новые цены, за исключением автоматически обновляющихся подписок, вступят в силу уже 5 октября, говорится в сообщении Apple.
Эти изменения также будут отражать новые правила для Apple во Вьетнаме по сбору и уплате НДС и налога на прибыль по ставкам 5% соответственно, добавила компания.
Напомним, в сентябре компания представила новый iPhone 14. Продукт обеспечивает более половины продаж компании. Apple обновляет свой флагманский продукт в непростое для отрасли время. Продажи смартфонов начали снижаться, поскольку потребители сталкиваются с инфляцией и неустойчивой экономикой.
По материалам:
Forbes.ua
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