Apple получила 42% доли мирового дохода от продаж смартфонов в третьем квартале — Finance.ua
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Apple получила 42% доли мирового дохода от продаж смартфонов в третьем квартале

Фондовый рынок
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Исследователи опубликовали отчет, согласно которому Apple доминирует в глобальном сегменте доходов от продаж смартфонов. Компания значительно опередила своих конкурентов.
Гиганту из Купертино удалось сохранить трон и даже увеличить свою долю доходов на мировом рынке смартфонов, несмотря на то, что продажи смартфонов в целом упали на 3%. За это время также произошло 12% снижение отгрузок и 10% рост средней цены реализации (ASP).
В общем объеме продаж телефоны с поддержкой 5G составили до 46% отгрузок за квартал, что является новым рекордом. В третьем квартале этого года Apple лидировала с 42% долей мирового дохода от продаж смартфонов. Примечательно, что ее показатель увеличился на 37.1% по сравнению с тем же периодом годом ранее. В период с июля по сентябрь 2022 года смартфоны iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max бренда показали высокие продажи. Поставки iPhone 14 Plus начались только в первую неделю октября 2022 года.
В то время как Apple лидировала, южнокорейская Samsung заняла второе место с долей выручки 18.3%. Xiaomi заняла третье место с долей 8.3%. Oppo и Vivo забрали себе 6% и 5% соответственно.
По материалам:
iLenta
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