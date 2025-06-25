Apple полностью меняет облик iPhone 17 Pro (фото) — Finance.ua

Apple полностью меняет облик iPhone 17 Pro (фото)
Новые фото макетов iPhone 17 Pro демонстрируют существенные изменения в дизайне: вместо привычного блока камер — горизонтальная панель на всю ширину корпуса. Это самое большое обновление вида задней камеры со времен iPhone 6.
Об этом пишет 9to5Mac.
В сети появились фотографии макетов iPhone 17 Pro с обновленным дизайном задней панели. Впервые за многие годы Apple отказался от традиционного дизайна камер. Вместо него новая горизонтальная камера-панель, которая занимает всю ширину верхней части корпуса. Изображение опубликовал известный инсайдер Majin Bu в соцсети X.
IPhone 17 Pro Black, Absolutely beautiful pic.twitter.com/tQZAGa6TGl— Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 24, 2025
Почему это интересно
Это заметное обновление дизайна камеры iPhone со времен iPhone 6. Кроме дизайна, Apple готовит существенное обновление камеры:
- Все три задних модуля (широкоугольная, ультраширокоугольная и телефото) будут иметь сенсоры на 48 Мп.
- Улучшится передняя камера TrueDepth — теперь с разрешением 24 Мп.
- Ожидается поддержка одновременной записи видео со всех камер без посторонних приложений.
- Новый чип A19 Pro до 12 Гб оперативной памяти.
- Поддержка Wi-Fi 7 и испарительная камера (vapor chamber) для лучшего охлаждения.
Apple традиционно представляет новые iPhone в первой или второй неделе сентября — вероятные даты: 8−10 сентября 2025 года с предзаказами и стартом продаж уже с 19 числа.
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