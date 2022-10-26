Apple поднимает цены на свои стриминговые сервисы — Finance.ua
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Apple поднимает цены на свои стриминговые сервисы

Личные финансы
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Apple поднимает цены на свои стриминговые сервисы
Apple поднимает цены на свои стриминговые сервисы
Стоимость подписки на Apple TV+ увеличится с $4,99 до $6,99 в месяц, а годовой план увеличится с $49 до $69. Компания также подняла цены на Apple Music и пакет Apple One.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
По плану Apple цена должна вырасти с ростом количества контента.
«Мы представили Apple TV+ по очень низкой цене, потому что мы начали только с нескольких шоу и фильмов. Теперь, три года спустя, Apple TV+ является домом для широкого выбора отмеченных наградами и широко признанных сериалов, художественных фильмов, и документальных фильмов», — говорят в компании.
Но Apple TV+ — не единственный сервис, на который выросли цены. Apple Music повысит цену своего единого плана на $1 доллар в месяц до 10,99 долларов, семейного плана на $2 — до $16,99 долларов в месяц и годового плана до $109 долларов в год. А пакет Apple One, включающий Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade и другие сервисы, повысит цену индивидуального плана на $2 в месяц до $16,95.
Изменение Apple Music связано с увеличением расходов на лицензирование. Netflix, Disney+ и Hulu подняли цены в этом году, и это повышение цен, в свою очередь, привело к возобновлению интереса к менее дорогим уровням с поддержкой рекламы. Disney+ и Netflix, ранее бывшие без рекламы, в этом году запустят более дешевые варианты с рекламой. Apple TV+ — последняя крупная служба потокового видео, не поддерживающая рекламу.
По материалам:
Ain.Ua
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