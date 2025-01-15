Apple планирует значительное повышение производительности iPad Air в 2025 году — Finance.ua

Apple планирует значительное повышение производительности iPad Air в 2025 году Сегодня 05:46 — Технологии&Авто

Apple планирует значительное повышение производительности iPad Air в 2025 году

Ожидается, что в 2025 году Apple представит новый iPad Air с улучшенной производительностью, что может включать в себя обновление процессора и дисплея.

Согласно информации, опубликованной на Digital Trends, Apple планирует выпустить обновленный iPad Air в 2025 году с значительным повышением производительности.

Ожидается, что новый iPad Air получит процессор M 3 , который обеспечит значительный рост быстродействия по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, возможно использование дисплея с частотой обновления 90 Гц, что улучшит плавность изображения и общий пользовательский опыт.

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Также сообщается, что Apple может увеличить объем оперативной памяти до 16 ГБ, что позволит более эффективно выполнять многозадачные операции и работать с ресурсоемкими приложениями.

Что касается дизайна, то значительных изменений не предполагается; Устройство сохранит тонкий и легкий корпус из алюминия. Однако возможно внедрение новых цветовых вариантов и улучшение качества сборки.

Официальная дата презентации и начала продаж нового iPad Air пока не объявлена, но аналитики прогнозируют, что устройство будет представлено в начале 2025 года.

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