Apple перейдет на новую систему названий для своих операционных систем — Finance.ua

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Apple перейдет на новую систему названий для своих операционных систем

Технологии&Авто
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Apple перейдет на новую систему названий для своих операционных систем
Apple перейдет на новую систему названий для своих операционных систем
Apple готовит самое большое изменение в названиях своих операционных систем. Вместо привычных номеров версий компания начнет обозначать iOS, macOS и другие системы годом выпуска. Ожидается, что уже на ближайшей презентации покажут iOS 26 и macOS 26.
Об этом пишет Bloomberg.
«По словам осведомленных источников, следующие операционные системы Apple будут идентифицироваться по году выпуска, а не по номеру версии. Это означает, что текущая iOS 18 уступит место iOS 26. Другие обновления будут известны как iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26», — рассказали источники издания
Apple реализует эти изменения для обеспечения согласованности своего брендинга и отказа от подхода, который может запутать клиентов и разработчиков. Современные операционные системы, включая iOS 18, watchOS 12, macOS 15 и visionOS 2, используют разные номера, поскольку их начальные версии дебютировали не одновременно.

Обновления покажут в июне

Технологический гигант объявит об изменениях на Всемирной конференции разработчиков 9 июня. Брендирование будет сопровождать новые пользовательские интерфейсы во всех операционных системах. Это попытка обеспечить более целостный опыт при смене пользовательских устройств.
Новый вид, который получил внутреннее название Solarium, будет включать в себя tvOS, watchOS и части visionOS.

Apple идет вслед за Microsoft и Samsung

Последняя стратегия нейминга ПО и гаджетов напоминает подходы, применяемые как Samsung Electronics Co., так и Microsoft Corp.
В 2020 году Samsung переименовала свою флагманскую линейку телефонов Galaxy S, связав название с годом выпуска, перейдя в Galaxy S20. Предшественником этого устройства, которое дебютировало в 2019 году, был Galaxy S10, представлявший 10-е поколение.
В 1995 году Microsoft перешла к наименованию основных операционных систем в честь года их выпуска, выпустив Windows 95, затем Windows 98 и Windows 2000.
По материалам:
УНН
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