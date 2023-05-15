Apple пересматривает возможность обновления OLED-дисплеев из-за падения продаж MacBook — Finance.ua
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Apple пересматривает возможность обновления OLED-дисплеев из-за падения продаж MacBook

Фондовый рынок
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Apple пересматривает свои планы использования OLED-дисплеев для своих MacBook PC. Последние данные о продажах указывают на то, что MacBook приходит в упадок, и Apple может прекратить запланированное обновление до OLED для MacBook.
Apple планировала развернуть OLED-панель 8-го поколения Samsung на MacBook еще в 2024 году. Теперь Apple перенесет дату внедрения OLED к 2027 году. По прогнозам, эта новость будет иметь важные последствия для корейского рынка. Базирующаяся в Купертино компания серьезно ударила, и ее решение может повлиять на ожидания рынка OLED-панелей в Корее. Считается, что Apple близка к выпуску iPad Pro с панелью OLE в 2024 году. iPad Pro будет использовать технологию OLED 6 поколения LG-Samsung.
За последние два квартала поставки MacBook сократились на 50%. Непонятно, не связано ли решение Apple остановить обновление OLED с падением поставок MacBook. Также непонятно, как это решение возобновит падение продаж MacBook. В отличие от iPhone, Apple не пользуется такой же лояльностью к своему бренду MacBook. Apple планировала использовать двойные OLED-панели с отличными характеристиками для своих информационно-развлекательных систем.
Двойные OLED-экраны имеют более длинный жизненный цикл и они ярче. Ожидалось, что панель позаботится о смятии гибких OLED-панелей Samsung для больших сценариев. Результатом этого стало гибридное решение, но Samsung также приостановила свои планы в отношении панели OLED.
По материалам:
Portaltele
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