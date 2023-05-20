Apple патентует метку AirTag с датчиками для отслеживания здоровья — Finance.ua
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Apple патентует метку AirTag с датчиками для отслеживания здоровья

Технологии&Авто
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Apple патентует метку AirTag с датчиками для отслеживания здоровья
Apple патентует метку AirTag с датчиками для отслеживания здоровья
Компания Apple представила метку AirTag в 2021 году, после чего ее конкуренты тоже стали выпускать похожие девайсы.
Судя по всему, купертиновская компания решила раздвинуть границы своих меток, запатентовав новый тип AirTag под названием Wearable Tag.
Запатентованная метка будет включать разные датчики для отслеживания. Она предназначена для размещения на разных частях тела или одежды для выполнения различных функций, связанных со здоровьем.
Apple патентует метку AirTag с датчиками для отслеживания здоровья
Возможности потенциального устройства очень широки: от контроля осанки и отслеживания пребывания на солнце до физиотерапии, выявления падений и отслеживания фитнеса/активности.
Патентная заявка показывает, что пользователи могут настраивать и контролировать Wearable Tag с помощью электронного устройства. Метка будет собирать данные датчиков и передавать их на электронное устройство для анализа и обратной связи.

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По материалам:
iLenta
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