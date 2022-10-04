Apple обновила список устаревших устройств — Finance.ua

Apple обновила список устаревших устройств 04.10.2022, 02:01 — Технологии&Авто

Apple обновила список устаревших устройств

Один из самых популярных смартфонов в истории Apple — iPhone 6 — теперь станет частью истории, поскольку на этой неделе компания заявила, что iPhone 6 добавлен в список устаревших продуктов.

Об этом сообщает портал MacRumors.

iPhone 6 был одним из самых популярных смартфонов компании, а также определил новый дизайн с закругленными гранями. Такой дизайн граней был у iPhone 11.

Согласно статистике, iPhone 6 и iPhone 6 Plus до сих пор удерживают абсолютный рекорд продаж среди всех поколений телефонов компании. Общее количество отгрузок iPhone 6 превысило 350 млн устройств.

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iPhone 6 был снят с производства еще несколько лет назад, но продолжал получать исправления безопасности и техническую поддержку от Apple. Помимо этого iPhone 6 Plus был признан винтажным продуктом гораздо раньше, а вот iPhone 6 дольше продавался в некоторых регионах.

Техника, производимая компанией Apple, признается устаревшей через пять или более лет после того, как она перестала распространяться на продажу. Компания по-прежнему предоставляет запчасти и услуги по ремонту винтажных продуктов на срок до 7 лет после того, как эти продукты больше не продаются официально.

И iPhone 6, и iPhone 6 Plus были представлены в сентябре 2014 года с iOS 8. Устройства были сняты с производства в 2019 году с выпуском iOS 13, для которого нужен iPhone 6s или более поздний.

Всвіті По материалам:

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