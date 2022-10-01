Apple отказывается от увеличения производства iPhone 14 на фоне падения спроса на смартфоны — Finance.ua

Apple отказывается от увеличения производства iPhone 14 на фоне падения спроса на смартфоны 01.10.2022, 00:28 — Технологии&Авто

Apple отказывается от увеличения производства iPhone 14 на фоне падения спроса на смартфоны

Американский техногигант Apple отказался от планов увеличения производства смартфонов iPhone 14 из-за слабого спроса.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Apple сообщил поставщикам, что больше не будет настаивать на увеличении выпуска iPhone 14 на 6 млн смартфонов во втором полугодии, говорят собеседники агентства.

Компания планирует произвести 90 млн смартфонов, почти столько же, сколько во втором полугодии предыдущего года и на уровне прогноза компании, обнародованного этим летом.

Apple посмотрел прогнозы производства в преддверии презентации iPhone 14. Поставщики готовились к росту заказов на смартфоны на 7%, отмечает Bloomberg. Но спрос на новые модели оказался ограниченным. В частности, продажи iPhone в Китае — крупнейшем рынке сбыта — снижаются из-за экономического спада в КНР.

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