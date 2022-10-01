Apple отказывается от увеличения производства iPhone 14 на фоне падения спроса на смартфоны — Finance.ua
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Apple отказывается от увеличения производства iPhone 14 на фоне падения спроса на смартфоны

Технологии&Авто
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Apple отказывается от увеличения производства iPhone 14 на фоне падения спроса на смартфоны
Apple отказывается от увеличения производства iPhone 14 на фоне падения спроса на смартфоны
Американский техногигант Apple отказался от планов увеличения производства смартфонов iPhone 14 из-за слабого спроса.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Apple сообщил поставщикам, что больше не будет настаивать на увеличении выпуска iPhone 14 на 6 млн смартфонов во втором полугодии, говорят собеседники агентства.
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Компания планирует произвести 90 млн смартфонов, почти столько же, сколько во втором полугодии предыдущего года и на уровне прогноза компании, обнародованного этим летом.
Apple посмотрел прогнозы производства в преддверии презентации iPhone 14. Поставщики готовились к росту заказов на смартфоны на 7%, отмечает Bloomberg. Но спрос на новые модели оказался ограниченным. В частности, продажи iPhone в Китае — крупнейшем рынке сбыта — снижаются из-за экономического спада в КНР.
По материалам:
Forbes.ua
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