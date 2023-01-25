Apple обновила операционную систему iPhone — Finance.ua

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Apple обновила операционную систему iPhone

Технологии&Авто
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Apple обновила операционную систему iPhone
Apple обновила операционную систему iPhone
Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 16.3), в частности для исправления багов.
Об этом сообщает GSM Arena.
Обновление операционной системы уже можно загрузить через настройки в iPhone.
Отмечается, что теперь пользователи, в частности, смогут использовать физический ключ безопасности для двухфакторной аутентификации, чтобы войти на новые устройства. Это сможет защитить от взлома и похищения данных.
Более того, в обновление вошла поддержка настройки для нового устройства от Apple — HomePod 2.
Также компания решала проблему, из-за которой Siri не отвечала должным образом на музыкальные запросы, а также проблемы с запросами Siri в CarPlay, которые могли быть неправильно поняты.
Кроме того, функция экстренного вызова была настроена таким образом, чтобы предотвратить случайные вызовы на указанные номера в случае экстренной ситуации.
По материалам:
Укрінформ
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