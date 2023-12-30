Apple начнет продажу очков дополненной реальности в начале года — Finance.ua

Apple начнет продажу очков дополненной реальности в начале года
Аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо заявил, что Apple начнет поставки очков дополненной реальности Vision PRO уже в начале января 2024 года, а в продаже они могут появиться в конце января или начале февраля.
Как передает Укринформ, об этом сообщает 9To5Mac.
«В настоящее время Vision Pro находится в массовом производстве, а компания начнет массовые поставки в первую неделю января 2024 года», — сказал Куо.
Он добавил, что поставки Vision PRO в 2024 году оцениваются на уровне примерно в 500 тыс. единиц.
«Vision Pro, скорее всего, появится на полках магазинов в конце января или начале февраля в соответствии с текущим графиком массовых поставок», — отметил он.
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