Apple начнет продажу очков дополненной реальности в начале года — Finance.ua
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Apple начнет продажу очков дополненной реальности в начале года

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Аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо заявил, что Apple начнет поставки очков дополненной реальности Vision PRO уже в начале января 2024 года, а в продаже они могут появиться в конце января или начале февраля.
Как передает Укринформ, об этом сообщает 9To5Mac.
«В настоящее время Vision Pro находится в массовом производстве, а компания начнет массовые поставки в первую неделю января 2024 года», — сказал Куо.
Он добавил, что поставки Vision PRO в 2024 году оцениваются на уровне примерно в 500 тыс. единиц.
«Vision Pro, скорее всего, появится на полках магазинов в конце января или начале февраля в соответствии с текущим графиком массовых поставок», — отметил он.
По материалам:
borgexpert
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