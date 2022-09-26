Apple начал производить iPhone 14 в Индии — Finance.ua
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Apple начал производить iPhone 14 в Индии

Технологии&Авто
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Apple начал производить iPhone 14 в Индии
Apple начал производить iPhone 14 в Индии
Компания собирала смартфоны старшего поколения в Индии с 2017 года. Сейчас она начала выпускать там новый флагман, а уже через три года планирует перенести 25% производства.
Сборка последних iPhone будет производиться в городе Сриперумбудур. Первые смартфоны местного производства поступят в продажу в конце 2022 года.
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По оценкам аналитиков, к 2025 году Apple превратит Индию в глобальный центр производства iPhone, поскольку компания постепенно сокращает зависимость от Китая, где производится подавляющее большинство устройств уже более десяти лет.
Аналитики JP Morgan заявили, что к концу 2022 года Apple перенесет 5% мирового производства iPhone 14 в Индию и расширит свои производственные мощности в стране, чтобы к 2025 году производить 25% всех iPhone там.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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